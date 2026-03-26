В Чечне обновят и расширят более 5 км подъездной дороги к Серноводскому

Специалисты обновят 5,2 км подъездного пути к городу Серноводскому в Чечне, в том числе расширят дорогу до четырех полос по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Серноводского муниципального района.
Реконструкция предполагает не только расширение проезжей части, но и полное обновление основания дороги, укрепление обочин и устройство современного освещения на всем участке. Это позволит разгрузить единственную артерию, ведущую в город, особенно в курортный сезон. Напомним, что подъездная дорога соединяет федеральную трассу «Кавказ» с административным центром.
Специалисты уже приступили к работе. Уточняется, что ремонт ведется без полного перекрытия движения: рабочие организовали реверсивный проезд на сложных участках, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.