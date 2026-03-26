Студенты Сибирского политехникума узнали о наследии народов Кузбасса

Студенты Сибирского политехнического техникума 18 марта посетили выставку «Наследие коренных народов Кузбасса» в Промышленновском районном историко-краеведческом музее, сообщили в учреждении. Мероприятие провели в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
Ребята познакомились с богатой историей коренных жителей Кузбасса и глубоко погрузились в их культуру. Они узнали о традиционных занятиях шорцев и телеутов, их повседневной жизни, а также о духовных практиках и религиозных обрядах, которые формировали их мировоззрение.
Особый интерес вызвали экспонаты, демонстрирующие быт и ремесла древних народов. Студенты рассматривали реконструкцию плавильной печи, которая использовалась для кузнечного дела, а также орудия труда и охотничье снаряжение. Завершилось мероприятие интерактивным мастер-классом по изготовлению оберегов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.