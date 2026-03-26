В Бердске Новосибирской области обновят спортивный комплекс

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) «Вега» в Бердске обновят до конца года по государственной программе «Спорт России». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства Новосибирской области.
В здании ФОК в Бердске расположен спортивный зал для мини-футбола с трибунами на 200 мест. Комплекс «Вега» является одной из главных площадок для проведения официальных спортивных мероприятий по мини-футболу на территории всей Новосибирской области, включая чемпионаты и первенства муниципального и регионального уровней. Уточняется, что капитальный ремонт учреждения планируют завершить до 1 декабря 2026 года.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.