В Бердске Новосибирской области обновят спортивный комплекс

В здании ФОК в Бердске расположен спортивный зал для мини-футбола с трибунами на 200 мест. Комплекс «Вега» является одной из главных площадок для проведения официальных спортивных мероприятий по мини-футболу на территории всей Новосибирской области, включая чемпионаты и первенства муниципального и регионального уровней. Уточняется, что капитальный ремонт учреждения планируют завершить до 1 декабря 2026 года.