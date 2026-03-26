В станице Ассиновской в Чечне дошкольникам рассказали, как беречь планету

Занятие под названием «Сохраним планету!» состоялось в детском саду № 3 «Машар» в станице Ассиновской Чеченской Республики по национальному проекту «Экологическое благополучие», сообщили в администрации Серноводского района.
Мероприятие было направлено на формирование у подрастающего поколения основ экологической культуры и ответственного отношения к окружающей среде. Воспитатель подготовила для малышей программу, которая включала в себя игровые элементы, познавательные беседы и практические задания.
Особое внимание было уделено теме бытовых отходов: ребята узнали о том, откуда берется мусор, какие материалы разлагаются долго, а какие можно переработать и использовать вторично. Кульминацией занятия стала совместная работа детей: воспитанники самостоятельно сформулировали экологические правила.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.