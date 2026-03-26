В Шалинском лесничестве Чечни прошли беседы о бережном отношении к водоемам

Работники Шалинского лесничества провели беседы с населением о важности рек и водоемов для экосистемы и жизни человека, сообщили в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики. Мероприятие провели по нацпроекту «Экологическое благополучие».
Оно было приурочено к Международному дню рек, который проходит 14 марта. Так, в преддверии праздника, в лесничествах было организовано 17 экологических акций по очистке водоемов от мусора и 15 профилактических мероприятий среди населения. Эти работы были направлены на разъяснение значения водных ресурсов и привлечение внимания к проблемам загрязнения рек.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.