Лыжники из Нязепетровска Южного Урала стали призерами «Прикамских искорок»

Участие в соревнованиях приняли более 100 спортсменов из 11 регионов России.

Источник: Национальные проекты России

Два спортсмена из Нязепетровска Челябинской области взяли золото и серебро на Всероссийских соревнованиях «Прикамские искорки» по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. Состязание провели в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации Нязепетровского района.

Уточним, соревнования проходили 7 и 8 марта в Кудымкаре Пермского края. Участие приняли более 100 спортсменов из 11 регионов России. В зависимости от возрастной категории участники прыгали на трамплинах К-20 и К-48, а также соревновались на лыжне спортивного комплекса «Парма» в гонке на две и три тысячи метров.

Так, представитель Нязепетровска Николай Николаев стал чемпионом. А Глеб Шлемин — серебряным призером в категории «мальчики 2014 г. р. и младше». Он выиграл первый этап соревнований — прыжки, поставив свой личный рекорд по дальности, но в гонке пришел третьим.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.