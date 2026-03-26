Лыжники из Нязепетровска Южного Урала стали призерами «Прикамских искорок»

Уточним, соревнования проходили 7 и 8 марта в Кудымкаре Пермского края. Участие приняли более 100 спортсменов из 11 регионов России. В зависимости от возрастной категории участники прыгали на трамплинах К-20 и К-48, а также соревновались на лыжне спортивного комплекса «Парма» в гонке на две и три тысячи метров.