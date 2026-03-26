В Свердловской области Березовское лесничество получило квадроцикл

Новый квадроцикл был передан сотрудникам Березовского лесничества Свердловской области, сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии. Укрепление материально-технической базы лесничеств проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие».
Техника поступила в разгар подготовки к пожароопасному сезону. Директор лесничества Михаил Калгин отметил, что квадроцикл позволит оперативно добираться до труднодоступных участков, быстрее реагировать на возгорания на начальной стадии, эффективнее проводить рейды по выявлению незаконных рубок и нарушений правил пожарной безопасности. Уточняется, что квадроцикл приобретен по механизму «окрашенных платежей» — денежных средств, поступающих в бюджеты муниципалитетов в качестве компенсаций за ущерб, нанесенный окружающей среде. Так, средства имеют строго целевое назначение.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.