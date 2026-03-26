Предприниматели Красноярского края узнают о налоговых изменениях

Предпринимателей Красноярского края, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), приглашают на бесплатный семинар «Налоги УСН по-новому», сообщили в региональном агентстве развития малого и среднего предпринимательства. Мероприятие пройдет 27 марта по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
Программа семинара включает обзор главных изменений в законодательстве, разбор особенностей выбора и применения объектов налогообложения, налоговые ставки, сроки уплаты и порядок формирования отчетности. Также разберут ошибки налогоплательщиков и дадут рекомендации по минимизации рисков при проверках. Семинар состоится 27 марта в 18:00. Участие возможно в онлайн-формате или очно по адресу: Красноярск, ул. Матросова, 2. Регистрация доступна по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.