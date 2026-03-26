В Новосибирской области по Пушкинской карте купили почти миллион билетов

Молодежь Новосибирской области за пять лет купила по Пушкинской карте почти миллион билетов, сообщили в администрации губернатора и правительства региона. Программа действует с 2021 года по национальному проекту «Семья».
За пять лет к ней присоединились 272 357 молодых жителей Новосибирской области, что составило 98% от общего числа представителей этой группы населения. За все время работы программы в регионе продано почти 919 тысяч билетов.
Лидерами остаются театры: почти 494 тысячи билетов. Наиболее активным участником программы стал Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ) — более 237 тысяч билетов. Среди муниципальных учреждений по количеству проданных билетов лидирует Культурно-досуговый комплекс города Куйбышева.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.