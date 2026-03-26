В Новосибирской области по Пушкинской карте купили почти миллион билетов

Среди культурных учреждений региона по программе чаще всего молодежь посещает театры.

Молодежь Новосибирской области за пять лет купила по Пушкинской карте почти миллион билетов, сообщили в администрации губернатора и правительства региона. Программа действует с 2021 года по национальному проекту «Семья».

За пять лет к ней присоединились 272 357 молодых жителей Новосибирской области, что составило 98% от общего числа представителей этой группы населения. За все время работы программы в регионе продано почти 919 тысяч билетов.

Лидерами остаются театры: почти 494 тысячи билетов. Наиболее активным участником программы стал Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ) — более 237 тысяч билетов. Среди муниципальных учреждений по количеству проданных билетов лидирует Культурно-досуговый комплекс города Куйбышева.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.