Систему записи в бассейн в Кисловодске улучшили

Жительница Кисловодска хотела просто поплавать, а столкнулась с настоящим квестом во Дворце спорта. Через форму обратной связи она рассказала, что записаться в бассейн «Арена Кисловодск» можно только поздно вечером, дозвониться до администратора не получается, оформление документов на ресепшене занимает почти час. Плюс ко всему ей забыли вернуть свидетельство о рождении ребёнка!