Систему записи в бассейн в Кисловодске улучшили

О ее недостатках местная жительница сообщила с помощью QR-кода.

Источник: Национальные проекты России

Жительница Кисловодска хотела просто поплавать, а столкнулась с настоящим квестом во Дворце спорта. Через форму обратной связи она рассказала, что записаться в бассейн «Арена Кисловодск» можно только поздно вечером, дозвониться до администратора не получается, оформление документов на ресепшене занимает почти час. Плюс ко всему ей забыли вернуть свидетельство о рождении ребёнка!

Женщина оставила отзыв через QR-код, который есть на здании, построенном по федпроекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». О нём продолжают заботиться по госпрограмме «Спорт России». Заявку рассмотрели быстро и теперь:

запись доступна весь день, а не только с 20:00 до 21:00;

дорожки открыты для свободного плавания до 12:00;

для сотрудников провели дополнительное обучение.

Такие QR-коды для обратной связи размещают на объектах, построенных или обновлённых по нацпроектам. Это быстрый способ рассказать о проблеме, чтобы её оперативно решили.