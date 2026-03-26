Главные новости к вечеру 26 марта 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 26 марта 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Путин предостерег от попыток «проесть» лишние доходы

Источник: AP 2024

Президент России Владимир Путин в четверг, 26 марта, выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Президент отметил, что нефтяные котировки растут, но рынки нестабильны.

Девятиклассник устроил стрельбу в челябинской школе

Источник: РИА "Новости"

Утром 26 марта в челябинской школе № 32 произошло вооруженное нападение. Девятиклассник принес на уроки арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет, из которого выстрелил в лицо сверстнице. Проверку по факту произошедшего инициировала прокуратура Челябинской области.

Аксаков: новые правила переводов не касаются обычных граждан

Источник: Freepik

Требования, которые вступят в силу с 1 апреля, только на официальные платежные поручения для бизнеса, уточнил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Трамп объяснил, почему не называет конфликт вокруг Ирана войной

Источник: AP 2024

США проводят в отношении Ирана военную операцию, а не ведут войну. Объявление войны потребовало бы согласия Конгресса США, заявил президент страны Дональд Трамп.

На Ставрополье задержали министра энергетики Ивана Ковалева

Источник: Министерство энергетики

В Ставропольском крае по подозрению в превышении должностных полномочий задержан глава регионального Минэнерго Иван Ковалев. По данным СМИ, в отношении чиновника возбуждено уголовное дело.