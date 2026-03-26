Главные новости к вечеру 26 марта 2026 года

Утром 26 марта в челябинской школе № 32 произошло вооруженное нападение. Девятиклассник принес на уроки арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет, из которого выстрелил в лицо сверстнице. Проверку по факту произошедшего инициировала прокуратура Челябинской области.