Критик Шнейдеров: Введение квот может добить авторское зарубежное кино в прокате

Он напомнил, что во Франции квотирование было отменено еще в 1950 году как неэффективная и опасная мера, а вместо этого действует продуманная система сборов и налогов. Шнейдеров подчеркнул: предложенный Михалковым входной взнос в пять миллионов рублей за прокат зарубежных картин станет неподъемным для большинства участников рынка, особенно для независимых дистрибьюторов и режиссеров. В результате репертуар кинотеатров сведется к крупным франшизам, а интеллектуальное кино практически исчезнет.