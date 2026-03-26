Критик Шнейдеров: Введение квот может добить авторское зарубежное кино в прокате

Так он прокомментировал инициативу о квотировании, которую ранее озвучил режиссер Никита Михалков, и поручение президента Владимира Путина Минкультуры проработать этот вопрос.
— Введение квотирования приведет к тому, что исчезнет все авторское кино, все умное кино. Оно уйдет в интернет, к пиратам. И наступит крах российской киноиндустрии, потому что люди перестанут вообще ходить в кинотеатры, — сказал Шнейдеров.
Он напомнил, что во Франции квотирование было отменено еще в 1950 году как неэффективная и опасная мера, а вместо этого действует продуманная система сборов и налогов. Шнейдеров подчеркнул: предложенный Михалковым входной взнос в пять миллионов рублей за прокат зарубежных картин станет неподъемным для большинства участников рынка, особенно для независимых дистрибьюторов и режиссеров. В результате репертуар кинотеатров сведется к крупным франшизам, а интеллектуальное кино практически исчезнет.
Шнейдеров обратил внимание на опыт Китая: голливудские студии обходят квоты за счет совместных производств, и подобная схема может быть реализована и в РФ. При этом, по данным критика, сейчас отечественные фильмы занимают около 74 процентов проката, однако за прошлый год 95 процентов российских картин провалились в прокате.
Эксперт уверен: квотирование не поможет создать качественный продукт, а лишь усугубит проблемы индустрии и снизит интерес зрителей к кинотеатрам, сообщает РИАМО.
В декабре депутат Госдумы Антон Немкин сообщил, что планирует внести в парламент законопроект, который предусматривает штраф за распространение фильмов, дискредитирующих традиционные ценности. В частности, он предложил штрафовать граждан до 20 тысяч рублей, должностных лиц — до 200 тысяч рублей, а юридических лиц — до одного миллиона рублей.