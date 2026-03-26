Регина Тодоренко рассказала, что «намечтала» себе Влада Топалова

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что «намечтала» себе певца Влада Топалова. По ее словам, артист был в сердце телеведущей с самого детства.
Она завешивала плакатами с лицом будущего мужа стены комнаты, когда он уже выступал с группой «SMASH!!».
— Сейчас я точно понимаю, что моя «детская ерунда» была не ерундой. Это была моя карта желаний. И она сбылась. Поэтому, если у ваших детей в комнате висят плакаты, если они фанатеют, собирают, мечтают — не спешите это обесценивать или срывать со стен, — написала Тодоренко в своем Telegram-канале.
За несколько лет имя телеведущей неоднократно оказывалось в центре внимания общественности из-за ее неоднозначных высказываний и действий. Самые значимые инциденты, которые вызвали общественный резонанс и почему Тодоренко постоянно оказывается в центре скандалов — в материале «Вечерней Москвы».
Пользователи Сети раскритиковали блогера и ведущую Регину Тодоренко за то, что та намеренно положила мед в чай человеку с аллергией. Она рассказала, что не верит в существование болезней: по ее мнению, это все вызвано психосоматикой.