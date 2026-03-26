Врач Крашкина сравнила влияние одиночества с выкуриванием пачки сигарет в день

Хроническое одиночество повышает уровень стресса, снижает иммунитет, а также увеличивает риск развития заболеваний сердца и сосудов. Эти последствия можно сравнить с выкуриванием пачки сигарет в день, сообщила психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.
— По степени суммарного вреда для организма его часто сравнивают с выкуриванием пятнадцати сигарет в день или клиническим ожирением, — уточнила она.
Врач добавила, что из-за одиночества также ухудшаются когнитивные функции, увеличивается риск развития деменции. Кроме того, это состояние провоцирует нарушения сна и замедление регенерации тканей.
— Одиночество активирует те же нейронные пути в мозге, что и физическая боль, делая страдание реальным, — рассказала Крашкина в беседе с РИАМО.
