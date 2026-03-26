Трамп заявил, что для него станет честью добиться мира на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что для него станет честью добиться урегулирования вооруженного конфликта на Украине. Об этом глава Белого дома сообщил в ходе заседания кабинета министров США.
«Если мы сможем урегулировать его, это станет большой честью», — отметил Трамп.
По словам американского лидера, он хотел бы как можно скорее решить вопрос с достижением мирного соглашения по Украине.
Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп высказался о надежде на урегулирование конфликта. Президент США заявил, что у России и Украины есть возможность договориться заключении мирного соглашения. Сейчас, по словам Трампа, ситуация успокаивается и появляется шанс довести дело до успешного финала.
Как заявлял глава МИД России Сергей Лавров, Москва была готова к урегулированию конфликта на Украине еще во время саммита с США на Аляске. Однако сейчас Вашингтон «колеблется» в принятии решений.