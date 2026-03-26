Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что для него станет честью добиться мира на Украине

Трамп хочет как можно скорее решить вопрос с урегулированием украинского кризиса.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что для него станет честью добиться урегулирования вооруженного конфликта на Украине. Об этом глава Белого дома сообщил в ходе заседания кабинета министров США.

«Если мы сможем урегулировать его, это станет большой честью», — отметил Трамп.

По словам американского лидера, он хотел бы как можно скорее решить вопрос с достижением мирного соглашения по Украине.

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп высказался о надежде на урегулирование конфликта. Президент США заявил, что у России и Украины есть возможность договориться заключении мирного соглашения. Сейчас, по словам Трампа, ситуация успокаивается и появляется шанс довести дело до успешного финала.

Как заявлял глава МИД России Сергей Лавров, Москва была готова к урегулированию конфликта на Украине еще во время саммита с США на Аляске. Однако сейчас Вашингтон «колеблется» в принятии решений.

