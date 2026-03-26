Новый фантастический фильм с Райаном Гослингом: о чем лента «Проект “Конец света”

В марте состоялась премьера американского научно-фантастического фильма «Проект “Аве Мария”, который в русскоязычной локализации вышел под названием “Проект “Конец света”. Главную роль в картине исполнил Райан Гослинг. Что известно о фильме — в материале “Вечерней Москвы”.
Сюжет.
Астронавт Райленд Грейс приходит в себя на космическом корабле, находящемся в 12 световых годах от Солнца. Он не помнит ни себя, ни свою миссию. Воспоминания начинают всплывать постепенно, но оптимизма не добавляют. Грейс выясняет, что он единственный выживший на корабле, отправленном в звездную систему Тау Кита, чтобы спасти землю от загадочной бактерии, поглощающей энергию Солнца. На пути к цели он сталкивается с представителем внеземной цивилизации, планета которого страдает от той же бактерии. Теперь достигнуть цели им предстоит вдвоем.
В ролях:
Райан Гослинг — Райленд Грейс, единственный выживший астронавт;Сандра Хюллер — Ева Стратт, начальница Грейса и руководитель проекта «Конец света»;Милана Вайнтруб — Олеся Илюхина, член экипажа;Кен Люн — Яо Ли Джи, член экипажа;Джеймс Ортиз — Рокки, инопланетянин;и другие актеры.
Создатели:
режиссеры — Фил Лорд и Крис Мюллер;продюсеры — Фил Лорд, Райан Гослинг, Эми Паскаль, Энди Вейер и Крис Миллер;сценарист — Дрю Годдард;оператор — Грег Фрейзер;художник-постановщик — Чарльз Вуд;композитор — Дэниэл Пембертон.
Съемки и производство.
Фильм основан на романе американского писателя Энди Вейера «Проект “Аве Мария”. Вейер также является автором романа “Марсианин”, по которому сняли известный одноименный фильм, вышедший в 2015 году.
О начале работы над картиной стало известно в марте 2020 года, еще до того, как был опубликован роман «Проект “Аве Мария”. Съемки начались в июне 2024 года в Великобритании, а закончились в октябре.
— Шесть лет назад я получил рукопись этого романа до того, как он был опубликован. Был локдаун, все кинотеатры были закрыты, студии остановили все съемки. А я держал в руках лучшую книгу из тех, что я читал, и амбициозный проект, реализация которого в тот момент казалась невозможной. Но он был слишком хорош, чтобы не дать ему шанс. Так что шесть лет спустя мы это сделали, — рассказал Райан Гослинг.
За свои дебютные выходные фильм в американском прокате собрал свыше 80 миллионов долларов, что стало новым рекордом студии Amazon MGM, занимавшейся производством ленты. В мировом прокате он собрал 141 миллион долларов — это лучший результат студии с начала 2026 года.
На сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes рейтинг фильма составил 95 процентов, став самой высоко оцененной лентой 2026 года.
Многие критики высоко оценили «Проект “Конец света”. Одним из достоинств картины считается дуэт Грейса и инопланетного существа, которого персонаж Райана Гослинга назвал Рокки. Режиссер картины Кристофер Миллер рассказал, что перед съемочной командой стояла сложная задача — сделать из паукообразного существа без мимики такого персонажа, которому зритель будет сопереживать.
— Думаю, в этом и заключается вся прелесть — он не выглядит милым, как мы привыкли, но все равно проникает в сердце зрителя. Зритель думает: «Что это такое? Не уверен, что понимаю или мне это нравится». А потом Рокки действительно начинает ему нравиться, — отметил Миллер.
Для съемок кадров с Рокки создатели использовали управляемую куклу, ее анимацией на площадке руководил актер Джеймс Ортиз, а многочисленные конечности отсоединялись и заменялись для различных сцен.
