Психотерапевт Крашкина объяснила разницу между одиночеством и уединением

Кратковременное уединение помогает человеку восстановиться, а изоляция разрушает психику и личность. Об этом сообщила психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.
— Конструктивное добровольное уединение полезно всем для психической перезагрузки, глубокой рефлексии и творчества. Это осознанный выбор на короткое время для восстановления внутреннего ресурса, — объяснила она.
Врач уточнила, что патологическая изоляция разрушительна. Она негативно сказывается на психике. Крашкина подчеркнула, что социальные связи — базовая потребность человека, заложенная эволюционно для выживания вида.
— Полная изоляция ведет к необратимой деградации личности, — заключила специалист в беседе с РИАМО.
Кроме того, психотерапевт объяснила, почему отношения не спасают от одиночества. Она также сравнила влияние одиночества с выкуриванием пачки сигарет в день или ожирением.
