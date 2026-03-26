Wikipedia запретила сгенерированные с помощью ИИ статьи

Wikipedia запретила сгенерированные с помощью искусственного интеллекта (ИИ) статьи. Также платформа поделилась рекомендациями по фильтрации и редактированию материалов, направленными на предотвращение распространения таких текстов и дезинформации.
— Текст, сгенерированный большими языковыми моделями (LLM) часто нарушает некоторые основные политики Википедии в отношении контента. По этой причине использование LLM для создания или переписывания содержания статьи запрещено, — говорится в заявлении.
Уточняется, что использовать ИИ можно только в случае переписывания текстов, если он не добавляет в них новые материалы. Такие тексты должен также проверять человек.
Ранее появилась информация, что искусственный интеллект считает фамилию писателя Коноплева и слово «героиня» проявлением пропаганды наркотиков в литературе. Из-за ошибок нейросети издательства вынуждены вручную проверять тексты.
