Пара из Тюмени поставила рекорд по скорости развода

Пара из Тюменской области побила рекорд по самой короткой продолжительности брака. Об этом рассказал юрист, эксперт по семейному праву Евгений Сиражев.

— Официальный брак с учетом всех формальностей продлился 53 дня. Причиной развода называется несовместимость взглядов, — пояснил адвокат.

Эксперт отметил, что более короткий брак оформить трудно, поскольку закон предусматривает, что подать заявление на расторжение брака можно только спустя месяц после его регистрации. А расторжение брака в судебном порядке займет еще больше времени, передает «Российская газета».

Однако в других странах действуют другие законы, и происходят еще более необычные случаи. Так, в Кувейте невеста расторгла брак с женихом спустя несколько минут после его заключения: девушка споткнулась, после чего муж назвал ее дурой — и она подала заявление на развод. После того как эта история распространилась в Сети, многие пользователи поддержали девушку, подчеркнув, что такое поведение супруга в первый же день супружества является тревожным сигналом.