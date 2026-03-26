Пара из Тюмени поставила рекорд по скорости развода

Однако в других странах действуют другие законы, и происходят еще более необычные случаи. Так, в Кувейте невеста расторгла брак с женихом спустя несколько минут после его заключения: девушка споткнулась, после чего муж назвал ее дурой — и она подала заявление на развод. После того как эта история распространилась в Сети, многие пользователи поддержали девушку, подчеркнув, что такое поведение супруга в первый же день супружества является тревожным сигналом.