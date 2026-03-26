«Лежал так, словно спит»: Раскрыты детали смерти звезды сериала «Баффи — истребительница вампиров»

Тело 54-летнего актёра Николаса Брендона, известного по роли в сериале «Баффи — истребительница вампиров», обнаружил его друг. Об этом сообщает издание People. По данным источника, приятель актёра остался у него на ночь, чтобы оказать поддержку, а утром нашёл его мёртвым.

Источник: Life.ru

«Покойный проживал один и был обнаружен давним другом, который оставался у него на ночь, чтобы оказать помощь. Следователи изучают недавно опубликованные видеозаписи как потенциальное доказательство перенесённой ранее болезни», — говорится в сообщении.

Точная причина смерти пока не установлена. Близкие актёра предполагают, что он скончался во сне по естественным причинам. В последние годы у Брендона были серьёзные проблемы со здоровьем: врождённый порок сердца, перенесённый сердечный приступ и несколько операций на позвоночник.

Николас Брендон получил широкую известность благодаря роли Ксандера Харриса в культовом сериале «Баффи — истребительница вампиров», который выходил с 1997 по 2003 год. В последние годы актёр редко появлялся на экранах и боролся с болезнями.

