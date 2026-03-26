В США украинца лишили гражданства за участие в контрабанде оружия

Минюст США лишил гражданства страны выходца с Украины Владимира Волгаева после данных о том, что он участвовал в контрабанде оружия, сказано на сайте ведомства.
По данным ведомства, Владимир Волгаев скрывал и искажал информацию о своей причастности к заговору с целью контрабанды более тысячи деталей огнестрельного оружия из США.
Отмечается, что Владимир Волгаев с 2011 года занимался поставкой деталей оружия на Украину и в Италию. Более того, с 2013-го он подавал ложные сведения о своих активах и доходах в заявлениях на получение льгот на жилье. В 2020 году его осудили за эти действия.
Ранее лидер США Дональд Трамп заявил о намерении ужесточить меры в отношении иностранцев, осужденных за мошенничество. По его словам, такие лица будут лишаться американского гражданства и подлежать депортации.