Плавучие экскаваторы в ФРГ пытаются прорыть желоб в море, чтобы спасти кита

В Германии плавучие экскаваторы пытаются прорыть огромный желоб в море, чтобы спасти застрявшего на мелководье кита. Об этом в четверг, 26 марта, сообщил Telegram-канал Shot.
— Сейчас прорывают желоб размером 50 на 6 метров и глубиной 1,2 метра, чтобы животное смогло выплыть в море. Дополнительно строят пандус к киту. Сильный ветер и течение усложняют спасательную операцию, — говорится в публикации.
При этом морские биологи поливают кита водой, чтобы ему было легче выбраться. Однако шансы на выживание особи довольно низкие: кит перестал издавать типичные для него звуки, у него изменилась кожа.
25 марта сообщалось, что в Любекской бухте на севере Германии развернулась спасательная операция: огромный горбатый кит длиной около 10 метров запутался в рыболовных сетях и застрял на песчаной отмели. Берег оцеплен полицией, людей просят не подходить близко, чтобы не усиливать стресс у животного.
До этого 55 китов выбросились на берег Шотландии — причиной стали слишком тяжелые роды самки. В воду удалось вернуть только одно животное.