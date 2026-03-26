Сотрудники «Вечерней Москвы» стали лауреатами журналистской премии «Золотое перо России»

Сегодня, 26 марта, в Центральном Доме Российской армии состоялось 30-ая торжественная церемония вручения премии «Золотое перо России». Главная премия Союза Журналистов России вручается с 1996 года.
На церемонии собрались лучшие из лучших — все те, кто в своих материалах отражает современность.
— Одна из наших главных задач — поддержка молодых коллег, которые выбирают путь военкоров, — подчеркнул председатель СЖР Владимир Соловьев. — Сейчас в Мемориальном комплексе святых мучеников Анатолия и Протолеона мы открыли «Галерею памяти» погибших при исполнении служебных обязанностей.
В первую очередь председатель СЖР Владимир Соловьев вручил семь высших наград «Золотое перо». Среди лауреатов — обозреватель «Вечерней Москвы» Сергей Лесков.
— Настоящее счастье — не в наградах. Счастье — в возможность заниматься любимым делом, и редакция «Вечерняя Москвы» предоставляет такую удивительную возможность, — подчеркнул Сергей Лесков. Это одна из немногих газет, которая хранит высокие традиции отечественной журналистики.
Премию в номинации «Медиаменеджер года» получил генеральный директор АО «Редакция газеты “Вечерняя Москва” Георгий Рудницкий.
— Мне очень приятно, что Союз журналистов отмечает работу не только федеральных, но и региональных изданий, — отметил Георгий Рудницкий. — Для меня это не личная награда — я считаю, она принадлежит всему нашему коллективу.
Всего награды получили 74 журналиста. Среди номинаций — «Легенда российской журналистики» и «За храбрость при исполнении служебного долга» и другие.
— В этом году среди лауреатов не только автор, но и генеральный директор нашей редакции — это высшая оценка его работы, и благодаря его труду газета чувствует себя очень уверенно в современном медиаполе, — подчеркнул главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Шарнауд Шарнауд. — Для нас особенно ценны награды от профессионального сообщества, ведь коллеги судят часто строже, чем читатели.
