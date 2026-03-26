Невролог Бутенко опровергла популярные мифы о судорогах у детей

Популярные советы вроде «вставить что-то в рот» во время приступа — опасный миф, который может привести к травмам. Об этом рассказала детский невролог Ольга Бутенко.
По словам врача, первый приступ не всегда означает эпилепсию. Это может быть симптоматический или фебрильный приступ, связанный, например, с высокой температурой.
Большинство таких эпизодов длятся недолго и проходят самостоятельно, поэтому главное — сохранять спокойствие и обеспечить безопасность ребенка: убрать рядом острые предметы, аккуратно уложить его на бок, чтобы избежать риска захлебнуться слюной или рвотой.
— Нельзя пытаться разжимать челюсть, засовывать предметы в рот или «вытаскивать язык». Это распространенный миф. Такие действия могут привести к травмам, — предупредила врач.
Бутенко рекомендовала засечь время приступа (обычно он длится 1−3 минуты) и, если есть возможность, снять его на видео — это поможет специалисту в диагностике. После приступа ребенок может быть сонливым или растерянным — это нормально, ему нужно дать спокойно восстановиться.
Скорую помощь необходимо вызвать, если приступ произошел впервые, длится более пяти минут, повторяется или сопровождается травмой. После любого первого эпизода ребенка должен осмотреть невролог и эпилептолог.
26 марта отмечается «Фиолетовый день» — Всемирный день больных эпилепсией. Его цель — повысить осведомленность о заболевании и поддержать людей с эпилепсией. Символом даты выбран фиолетовый цвет, который благоприятно влияет на нервную систему. Праздник в 2008 году придумала 9-летняя девочка из Канады, чтобы показать: люди с эпилепсией ничем не отличаются от остальных, сообщает РИАМО.
