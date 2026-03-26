Метеоролог дала прогноз, стоит ли ждать снег в апреле в Москве

В Москве и области в начале апреля синоптики ожидают возможный снегопад, что может стать испытанием для дачников и огородников. Как рассказала главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова, погода будет меняться под влиянием южного циклона, а температура сохранится относительно высокой. Об этом пишет телеканал 360.ru.
«Если большую часть марта погоду определяли антициклоны, то есть области повышенного атмосферного давления, то в конце месяца Москва и регион будут находиться под влиянием ложбины южного циклона. Поэтому увеличится облачность и начнутся дожди. Это будут первые весенние дожди», — отметила эксперт.
Небольшие осадки местами возможны уже 31 марта, но на общем температурном режиме это почти не отразится. Дневная температура в столице составит +15…+16 градусов, в Подмосковье — до +12…+17. Ночные температуры останутся положительными, поэтому период гололеда завершится.
По ее мнению, выпадение снега в начале ждать не стоит. Она пояснила, что в Москве ожидаются осадки, однако это будут дожди. Они помогут увлажнить воздух и смыть зимнюю пыль и грязь, что окажет пользу жителям города и огородникам.
Напомним, по расчетам синоптиков, в Москве снег полностью растает уже к выходным, к 28 марта, а на всей территории Московской области его не будет к концу месяца.