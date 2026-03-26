Глава евродипломатии Каллас призвала США выйти из войны с Ираном

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала Соединенные Штаты Америки во время встречи руководителей МИД «большой семерки» прекратить военные действия против Ирана и начать более активно поддерживать конфликт на Украине. Об этом глава евродипломатии рассказала представителям СМИ перед стартом совещания глав дипведомств стран ЕС.
По словам Каллас, ключевыми вопросами повестки остаются два крупных конфликта — украинский и ближневосточный. Касательно военного конфликта с Ираном Каллас отметила, что необходимо искать пути выхода из него, а не нагнетать обстановку, поскольку последствия для всех стран мира будут крайне серьезными.
Она также добавила, что ближневосточный кризис ухудшает положение Украины. Сделав такое заявление, Каллас призвала Соединенные Штаты активизировать помощь Киеву и при этом усилить нажим на российскую сторону.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Европейский союз намерен и дальше использовать Украину в своих интересах. По ее словам, в Брюсселе не готовы к миру, где будут соблюдены законные права русскоязычных граждан Украины и территориальные реалии.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев также выразил уверенность, что Европа и Британия в итоге будут просить Россию возобновить поставки нефти и газа, чтобы преодолеть энергетический кризис. По его словам, западные страны допустили ошибку, отказавшись от отечественных ресурсов, а атаки ВСУ на энергообъекты лишь усугубляют ситуацию на мировом рынке.