В селе Северном Новосибирской области построят спорткомплекс

В ближайшие 3 года в регионе возведут еще 2 таких объекта для занятий физической культурой.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОКа) завершат до конца года в селе Северном в Новосибирской области, сообщили в администрации губернатора и правительства региона. Объект возводят по госпрограмме «Спорт России».

За смену в ФОКе могут заниматься 49 человек. Там будут работать 22 сотрудника. В здании проводят внутреннюю отделку, утепляют фасады, обустраивают инженерные коммуникации. Подчеркивается, что в комплексе также оборудуют большой спортивный и тренажерный залы для досуговых и оздоровительных мероприятий.

Техническая готовность ФОКа составляет 60%. В ближайшие три года аналогичные комплексы построят в селе Довольном и рабочем поселке Коченево.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.