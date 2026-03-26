В пригороде Томска открыли новую поликлинику

Новую поликлинику, построенную при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», открыли в пригороде Томска, сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.
Строительство завершилось в декабре 2025 года. Новая поликлиника расположена в микрорайоне Южные Ворота в поселке Зональная Станция в Томском районе. В здании с безбарьерной средой оборудовали отделение диагностики и физиолечения, женскую консультацию, блоки скорой медицинской помощи и инфекционный. Поликлиника оснащена эндоскопами, аппаратами УЗИ, маммографами и лабораторной техникой.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.