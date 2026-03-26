Более 8,5 млн школьников посещают занятия «Россия — мои горизонты»

Свыше 8,5 млн учеников 6−11-х классов знакомятся с различными профессиями в этом учебном году на внеурочных занятиях «Россия — мои горизонты», сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании всероссийского экспертного совета по профориентации.
«Сегодня по всей стране реализуется флагманский проект “Билет в будущее”. На внеурочных занятиях “Россия — мои горизонты” с различными профессиями в этом учебном году знакомятся более 8,5 миллиона учеников 6−11-х классов. Отмечу, что в вопросе профориентации мы тесно сотрудничаем с Министерством труда РФ, ориентируемся на кадровый прогноз по приоритетным направлениям. Кроме того, организуем для ребят экскурсии не только на предприятия, но и в вузы и колледжи», — сказал он.
Глава Минпросвещения РФ вручил педагогам ведомственные благодарственные письма за активное участие в совершенствовании профориентационной системы. Награды получили заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней школы им. А. О. Молева города Дзержинска в Нижегородской области Светлана Кузина, президент Центра тестирования и развития «Гуманитарные технологии» Алексей Серебряков, директор по управлению персоналом госкорпорации «Ростех» Юлия Цветкова и директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Александр Вайно.
А заместитель министра просвещения РФ Владимир Желонкин рассказал, что сегодня в стране созданы условия для плавного, естественного, системного и систематического погружения ребенка в процесс формирования профессионально-образовательного маршрута с учетом его особенностей и склонностей. При профориентации в школе в том числе учитывают возраст детей.
«Система профориентационной работы включает в себя большое количество мероприятий. Среди них — тестирования, выявляющие наклонности детей, экскурсии на предприятия, к проведению которых привлечено уже более 13 тысяч партнеров, и занятия курса “Россия — мои горизонты”. Отмечу, что теперь в них включен региональный компонент. Благодаря нему ребенок сможет изучить ключевые направления социально-экономического развития своего края», — добавил Владимир Желонкин.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.