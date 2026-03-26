Умер в хосписе: актер Складчиков ушел после борьбы с тяжелой формой рака

На 76-м году жизни скончался заслуженный артист России Петр Складчиков. О трагическом событии сообщили в Малом театре, где актер работал всю свою жизнь и оставил неизгладимый след в истории театрального искусства.
Новость о смерти Петра Даниловича Складчикова была опубликована в Telegram-канале Малого театра. В сообщении отмечается, что артист был настоящим мастером эпизода, а каждый его выход на сцену оставлял запоминающийся образ.
В театре подчеркнули, что его голос и фактура были уникальны и невозможно забыть, а за годы работы Складчиков сыграл более 90 ролей. Сотрудники Малого театра выразили глубочайшие соболезнования родным и близким актера, отметив, что скорбят вместе с ними.
Коллеги актера, включая режиссера и заведующего труппой Малого театра, Народного артиста России Владимира Бейлиса, вспомнили его как мужественного, доброго и талантливого человека. Бейлис подчеркнул, что Складчиков был «замечательным бытовым артистом, органичным и хорошим товарищем».
Петр Складчиков боролся с онкологией.
Сын актера Иван Складчиков сообщил, что его отец боролся с тяжелой формой рака. В последние дни жизни Петр Данилович находился в хосписе, где его ежедневно навещали близкие.
Иван Складчиков добавил, что посещал отца вместе с драматургом Ириной Шаниной, с которой актер работал над ее новой книгой, вспоминая моменты личной жизни и творческого пути.
«Они плотно работали последние три месяца. Когда папа был в лучшем состоянии, их беседы затягивались на несколько часов — он рассказывал, как познакомился с мамой, как начал свой творческий путь, как они общались с Галиной Брежневой много лет к ряду», — поделился театральный художник.
Иван также организовывал в хосписе творческие мероприятия. В начале марта там состоялся концерт с участием друзей Петра Даниловича: солистки Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Натальи Петрожицкой и пианиста Владимира Вишневского.
«Это было приятно — мы очень душевно посидели», — сказал Складчиков-младший.
Режиссер Владимир Бейлис уточнил, что в последние месяцы Складчиков сильно похудел и страдал от проблем с желудком, однако, несмотря на болезнь, никогда не отменял спектакли и продолжал выходить на сцену.
Церемония прощания с Петром Складчиковым пройдет во вторник в Государственном академическом Малом театре.
Где и кого играл Складчиков.
Петр Складчиков родился 12 июля 1950 года. В 1975 году он окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, где обучался на курсе заслуженного артиста РСФСР Вениамина Цыганкова. Сразу после выпуска Складчикова приняли в труппу Малого театра, с которым он связал всю профессиональную жизнь.
Помимо работы на сцене, Складчиков активно участвовал в радиопостановках, включая проекты «Театр у микрофона» и «Русские поэты», исполняя произведения классической русской литературы. В 1990 году он создал любительский театр при одной из московских школ и стал его художественным руководителем. Под его руководством ставились спектакли по классическим произведениям, среди которых «Золушка» и «Два клена».
За вклад в развитие культуры Петр Складчиков был удостоен звания заслуженного артиста России в 2000 году, а в 2006 году получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Актер также известен зрителям по более чем 60 кинопроектам, включая фильмы и сериалы: «Анна Каренина», «Закон и порядок: Отдел оперативных расследований — 2», «Приключения солдата Ивана Чонкина», «Час Волкова — 3», «Москва. Центральный округ-3», «Мы из джаза» и другие.