NNA: Израиль применил боеприпасы с фосфором при ударах по Ливану

В Ливане заявили, что израильская артиллерия применила фосфор при ударах по югу страны.

Источник: Аргументы и факты

Израиль нанес удары по восьми населенным пунктам на юге Ливана с применением боеприпасов с фосфором, передает NNA.

«Артиллерийский обстрел с применением фосфорных боеприпасов наносится по приграничным деревням на фоне передвижений сил противника — в Дейр-Срияне, Кантаре и Тайбе, а также в Яхмар аш-Шкиф, Заутр, Фруне, Гандурии и Бурдж-Калавие», — сказано в материале.

Ранее появилась информация, что подразделения Армии обороны Израиля продвинулись вглубь территории Ливана на пять километров и заняли восемь населенных пунктов на юге страны.

До этого момента премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о продолжающихся боевых действиях против шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана.