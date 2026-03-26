Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что Иран предложил США передать восемь танкеров с нефтью

Трамп уточнил, что предложенные Ираном танкеры ходят под флагом Пакистана.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы выступил с предложением передать США восемь танкеров с нефтью. Об этом политик сообщил в ходе встречи с кабинетом министров Штатов.

По словам американского лидера, суда ходят под флагом Пакистана. Тегеран якобы готов передать их в знак подтверждения своих намерений завершить конфликт.

«Они сказали, что для того, чтобы доказать вам, что мы настоящие, надежные и что мы здесь, они предоставят восемь танкеров с нефтью… восемь больших танкеров с нефтью… Они были настоящими», — привел слова иранской стороны Трамп.

Ранее свою оценку происходящему на Ближнем Востоке дал президент России Владимир Путин. По его мнению, война между Ираном, США и Израилем может завершиться уже в ближайшие недели.

К слову, недавно стало известно, что Тегеран передал свой ответ на мирные предложения Вашингтона. Подробнее об этом читайте на сайте KP.RU.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше