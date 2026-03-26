Трамп заявил, что Иран предложил США передать восемь танкеров с нефтью

По словам американского лидера, суда ходят под флагом Пакистана. Тегеран якобы готов передать их в знак подтверждения своих намерений завершить конфликт.
«Они сказали, что для того, чтобы доказать вам, что мы настоящие, надежные и что мы здесь, они предоставят восемь танкеров с нефтью… восемь больших танкеров с нефтью… Они были настоящими», — привел слова иранской стороны Трамп.
Ранее свою оценку происходящему на Ближнем Востоке дал президент России Владимир Путин. По его мнению, война между Ираном, США и Израилем может завершиться уже в ближайшие недели.
К слову, недавно стало известно, что Тегеран передал свой ответ на мирные предложения Вашингтона.