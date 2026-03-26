В Ленобласти завершаются испытания установки по переработке отходов

Испытания установки по переработке отходов завершаются на полигоне «Красный Бор» в Ленинградской области при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в Минприроды России.
Совещание о ходе работ по ликвидации накопленного вреда на полигоне токсичных отходов «Красный Бор» и бывшей производственной площадке «Усольехимпром» в Иркутской области провел министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.
«Объекты сложные, токсичные отходы здесь копились десятилетиями, и поэтому необходимо, чтобы все действия по реализации дорожных карт были скоординированы. На полигоне “Красный Бор” завершаются испытания установки по обезвреживанию пастообразных отходов, важно оперативно реагировать на возникающие проблемы, чтобы вывести к концу года объект на промышленную эксплуатацию. На площадке “Усольехимпром” идет демонтаж инженерных сетей, строительных конструкций и дробление получаемых отходов, это также нужно завершить в срок», — сказал Козлов.
На полигоне «Красный Бор» уже создана противофильтрационная завеса, которая препятствует выходу опасных веществ за периметр объекта. Также завершаются пуско-наладочные работы на оборудовании по обезвреживанию пастообразных отходов — конструкцию проверяли на предмет устойчивости функционирования в холодный период года. После начнется опытная эксплуатация установки. Кроме того, на полигоне началась пусконаладка установки очистки сточных вод.
На площадке «Усольехимпром» демонтаж производственных зданий завершен, идет разборка инженерных сетей, до конца года необходимо убрать 106 километров коммуникаций. Параллельно специалисты дробят демонтированные конструкции и перевозят уже переработанные отходы в шламонакопитель для создания стабилизирующего слоя. Далее планируется рекультивировать шламонакопитель, ликвидировать нефтяные линзы и очистные сооружения.
