Трамп заявил, что Иран передаст США восемь нефтяных танкеров

Иранские власти якобы собираются передать Соединенным Штатам восемь груженых нефтяных танкеров. С таким заявлением в четверг, 26 марта, президент США Дональд Трамп в рамках заседания Белого дома.
— Они сказали: чтобы показать вам, что мы настроены серьезно, мы позволим вам получить восемь судов с нефтью, восемь крупных судов с нефтью. Это было два дня назад, — сказал Трамп.
По словам американского президента, корабли, о которых идет речь, ходят под флагами Пакистана. Также Трамп заявил, что взятие Вашингтоном под контроль иранской нефти является одним из возможных вариантов действий, передают «Известия».
24 марта Трамп вновь заявил, что США ведут переговоры с Ираном. По его словам, Вашингтон «говорит с нужными людьми», и в рамках консультаций Иран уже нацелен на заключение сделки и согласился не добиваться получения ядерного оружия. Однако американский лидер не уточнил, кого именно имел в виду под «нужными людьми».
Днем ранее, после анонса ударов по электростанциям Ирана в ответ на блокировку Ормузского пролива, президент США Дональд Трамп заявил о введении пятидневного моратория на такие обстрелы после «удачных» переговоров с Тегераном. При этом в Тегеране информацию о контактах с Вашингтоном опровергли.