Трамп заявил, что Иран передаст США восемь нефтяных танкеров

24 марта Трамп вновь заявил, что США ведут переговоры с Ираном. По его словам, Вашингтон «говорит с нужными людьми», и в рамках консультаций Иран уже нацелен на заключение сделки и согласился не добиваться получения ядерного оружия. Однако американский лидер не уточнил, кого именно имел в виду под «нужными людьми».