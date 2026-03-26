Аршавин внезапно повысил стоимость своего дома в Петербурге на 20 миллионов: вот что стало причиной

Российский футболист Андрей Аршавин внезапно поднял стоимость своего особняка в Санкт-Петербурге на 20 млн рублей. О причинах такого решения сообщает «КП-Петербург».
«Поднять цену — это была идея собственника. Перед этим установили дизайнерскую кухню и купили брендовую бытовую технику. С документами все в порядке, больше пяти лет один собственник», — рассказал изданию один их риелторов.
Отмечается, что новых просмотров особняка Аршавина, который он усиленно продает, пока не было. Теперь стоимость элитной недвижимости в петербургских Коломягах составляет 169,9 млн рублей. Повышение цены произошло из-за обновления интерьера и установки новой дорогой техники в особняке на площади почти в 400 квадратных метров.
Ранее KP.RU сообщал, что российская журналистка Ксения Собчак проиграла торги за старинный особняк в центре Москвы на Малом Власьевском. Конечная стоимость объекта по итогам аукциона составила 672,1 миллиона рублей. Изначально Собчак предлагала за него порядка 261,4 миллиона рублей.