Отделения Алейской больницы на Алтае принимают пациентов после капремонта

Терапевтическое и педиатрическое отделения центральной районной больницы открылись после капитального ремонта, проведенного в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Алтайского края.
В терапевтическом отделении благодаря перепланировке вместимость увеличена на 10% — до 35 коек. Появились поручни вдоль коридоров, функциональные кровати, кислородные концентраторы, современная мебель и оборудование. В ближайшее время в штате появится врач-эндокринолог.
Педиатрическое отделение рассчитано на 25 круглосуточных и 5 дневных коек. Там созданы комфортные условия для маленьких пациентов: палаты с кроватями разного размера, обслуживание непосредственно в палатах, современное диагностическое оборудование, включая компьютерную томографию. Круглосуточная лаборатория выполняет биохимические и клинические анализы, серологическая лаборатория выявляет паразитарные инфекции методом ПЦР. Как отметила заведующая терапевтическим отделением Надежда Шевченко, теперь отделение принимает пациентов из соседних районов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.