В Смоленске отремонтируют дороги к медучреждениям

Работы проведут на улице Маршала Жукова и проспекте Строителей.

Дороги к медицинским учреждениям обновят в 2026 году в Смоленске по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе правительства региона.

Например, в порядок приведут около километра улицы Маршала Жукова. По этой дороге можно добраться до Смоленского областного онкологического клинического диспансера. Также обновят участок проспекта Строителей между улицами Крупской и Генерала Трошева. По данной трассе можно добраться до Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.