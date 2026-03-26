В Смоленске отремонтируют дороги к медучреждениям

Дороги к медицинским учреждениям обновят в 2026 году в Смоленске по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Например, в порядок приведут около километра улицы Маршала Жукова. По этой дороге можно добраться до Смоленского областного онкологического клинического диспансера. Также обновят участок проспекта Строителей между улицами Крупской и Генерала Трошева. По данной трассе можно добраться до Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.