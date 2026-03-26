Военный эксперт Кошкин: наземная операция в Иране будет неудачной для США

Эксперт ответил, почему операция в Иране для США окажется сложнее, чем во Вьетнаме.

Источник: Комсомольская правда

Полковник в отставке, заведующий кафедрой политического анализа Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Андрей Кошкин ответил, к каким катастрофическим последствиям для США может привести наземная операция в Иране.

По словам эксперта, Штаты могут надолго завязнуть в этом конфликте, сценарий может быть хуже, чем во Вьетнаме.

— США хотят захватить остров, через который контролируется весь поток нефти из Ирана, но эта операция может оказаться крайне неудачной, — говорит Кошкин Lenta.ru.

Ирану было трудно конкурировать с США и Израилем в воздушных ударах, а вот к наземной операции Тегеран готов больше. Говоря о перспективах американцев, военный эксперт называет их не хорошими. Иран не уступит стратегически важный остров, даже если военные США захватят его, то не смогут удержаться там надолго.

— Потому что иранцы будут бить по нему ожесточенно. Это будет полыхающий остров, — убежден Кошкин.

Тем временем, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предупредил, что удары по объектам водоснабжения в Иране могут вызвать многомиллионный поток беженцев и тяжелые последствия за пределами Ближнего Востока, пишет 360.ru.

Ранее, власти Ирана официально открыли Ормузский пролив для России, Индии, Китая и остальных дружественных стран. Страны, которые не участвовали в войне против Ирана, могут проходить через Ормузский пролив с согласия страны, сообщает Царьград.

