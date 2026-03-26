Невролог Комаров: мигрень, в отличие от головной боли, может длиться три дня

Врач-невролог, руководитель реабилитационного центра Александр Комаров объяснил, в чем заключается разница между мигренью и обычной головной болью.
Мигрень проявляется более сильно. Неприятные ощущения локализуются только с одной стороны головы, может быть пульсирующая боль, а во время приступа у человека могут проявляться такие симптомы, как тошнота, вспышки перед глазами или даже временная потеря зрения.
— Такое состояние может длиться сутки, двое или трое, — говорит врач NEWS.ru.
А вот при обычной головной боли подобных проявлений, как правило, не бывает. Таким образом, головная боль и мигрень — это разные состояния.
Врач также отметил, что мигрень способна привести к нарушению мозгового кровообращения, а в особо тяжелых случаях — даже к инсульту. При этом обычные обезболивающие препараты оказываются неэффективными и не способны облегчить состояние пациента.