Сотрудники «России сегодня» стали лауреатами премии «Золотое перо России»

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Сотрудники МИА «Россия сегодня» стали лауреатами премии «Золотое перо России», передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения.
«Сегодня 74 человека получат награды в разных номинациях. Семь человек — “Легенда российской журналистики”, семь человек — “Золотое перо”. Это высшая награда российской журналистики, которой очень гордимся мы и те, кто ее получил. За 30 лет получили эту награду больше 150 человек», — сказал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.
В номинации «Золотое перо» лучшими стали журналист издания «Украина.ру» Константин Кеворкян, а также телеведущий Владимир Соловьев, секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир и другие представители СМИ.
«Перо это золотое не только потому, что материал благородный, но и в условиях наших реалий, на самом деле, боюсь, что на кончике этого пера кровавый след. Потому что вершиной нашей профессии являются фронтовые журналисты», — сказал телеведущий Соловьев журналистам перед церемонией.
В номинации «За профессиональное мастерство» награду получили военный корреспондент медиагруппы «Россия сегодня» Андрей Коц, а также военкор RT Владислав Андрица и еще более десяти сотрудников СМИ из разных регионов.
Герой России, заместитель генерального директора ВГТРК Евгений Поддубный вручил награды в номинации «За храбрость при исполнении служебного долга». Лауреатами в ней стали корреспонденты медиагруппы «Россия сегодня» Михаил Кевхиев и Давид Нармания. Григорий Сысоев получил награду «Фотокорреспондент года».
В номинации «Медиаменеджер года» лауреатами стали представители СМИ из разных регионов, в том числе генеральный директор «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) Роман Емельянов.
Кроме того, награды также вручили в номинациях «Легенда журналистики» и «Золотая полка».
«Золотое перо России» — ежегодная профессиональная премия СЖР. Целью конкурса является поддержка и поощрение талантливых журналистов. Награда присуждается за выдающиеся профессиональные заслуги, многолетнюю работу в отечественной прессе, радио и на телевидении, гражданскую позицию и нравственный авторитет среди коллег.