В профтурах на предприятиях Новосибирской области побывали более 800 детей

Свыше 800 школьников в Новосибирской области посетили экскурсии на предприятиях в соответствии с целями нацпроекта «Кадры», сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
С начала года проведено 33 профессиональных тура, в которых приняли участие 832 школьника. Как отметила начальник управления занятости населения Ольга Лаврова, в регионе поставлена задача — построить эффективный алгоритм выбора профессии с учетом потребностей экономики.
Так, ученики 9-го класса школы № 13 Бердска посетили АО «Бердский электромеханический завод». Ребята побывали в музее и цехе машиностроения, познакомились с историей завода, увидели производственный процесс, изготовление деталей для авиапромышленности и гражданской продукции. Школьники задали вопросы специалистам и узнали о карьерных траекториях в отрасли. Программа позволяет учащимся лично познакомиться с производством, востребованными профессиями и перспективами роста.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.