Ведущие врачи России обсудят в Москве проблемы кардиологии

Ведущие отечественные и зарубежные специалисты примут участие в XI Всероссийской конференции с международным участием «Кардиоваскулярная фармакотерапия». Она пройдет в Москве 18 апреля 2026 года в рамках IX Научно-практической конференции «Желудочковые нарушения ритма сердца: диагностика, лечение, профилактика».
Ежегодное образовательное мероприятие для специалистов в области кардиологии и кардиохирургии соберет на одной площадке признанных экспертов, ведущих ученых и клиницистов. В конференции примут участие главные кардиологии, руководители крупнейших многопрофильных клиник, организаторы международных исследований, представители федеральных ведомств и органов власти.
Ежегодно конференция организуется ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами президента РФ, Российской медицинской академией непрерывного профессионального образования (РМАНПО) Минздрава РФ, Национальным научным обществом воспаления, Всероссийским научным обществом аритмологов, Российским кардиологическим обществом и другими ведущими профессиональными сообществами.
«Всероссийская конференция с международным участием “Кардиоваскулярная фармакотерапия” — знаковое событие в мире международных научно-практических и образовательных мероприятий в области кардиологии. Ее участники смогут напрямую пообщаться с лидерами научных направлений и обсудить критически важные вопросы отрасли: от управления артериальной гипертензией и сердечной недостаточностью до генетических маркеров аритмий и комплексного ведения пациентов с сахарным диабетом», — рассказали организаторы мероприятия.
Конференция затронет вопросы, интересные самому широкому кругу специалистов: кардиологам, анестезиологам-реаниматологам, врачам скорой помощи, ревматологам, терапевтам, врачам общей практики, пульмонологам, генетикам, неврологам, сердечно-сосудистым хирургам, эндокринологам, онкологам, специалистам по лабораторной диагностике, клиническим фармакологам и акушерам-гинекологам.
Проект «Кардиоваскулярная фармакотерапия» был основан в 2013 году: тогда конференция впервые прошла в ЦКБ Управления делами Президента РФ. В разные годы в ней принимали участие выдающиеся врачи и ученые из России, ближнего и дальнего зарубежья — главные кардиологи государств, руководители международных многопрофильных клиник, ученые с мировым именем. Участниками конференции были известный советский и российский кардиолог, бывший министр здравоохранения СССР Евгений Чазов, главный врач Центральной клинической больницы, академик РАН Анатолий Мартынов, генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова», академик РАН Евгений Шляхто и другие эксперты.
В прошлом году в конференции приняли участие специалисты из шести стран — России, Узбекистана, Белоруссии, Таджикистана, Казахстана и Азербайджана, а также медики и научные исследователи из 22 регионов России.