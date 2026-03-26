Подтверждено существование двух форм жидкой воды

Европейские, южнокорейские и канадские физики обнаружили, что сверхбыстрый нагрев и того, и другого аморфного льда при помощи коротких вспышек рентгена приводит к формированию особой фазовой формы воды, в которой различия между ее двумя жидкими формами исчезают. Это происходит в тех случаях, если эта жидкость находится при температуре в минус 58−63 градуса Цельсия и при этом она сжата до давления примерно в 800−1000 атмосфер. Даже малейшие отклонения температуры и давления от этой точки приводят к спонтанному формированию и «перемешиванию» жидкостей высокой и низкой плотности.