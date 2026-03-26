Представляющий США фигурист Малинин выиграл короткую программу на ЧМ

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что предстоящий чемпионат мира по фигурному катанию позволит оценить перспективы спортсменов на ближайшие четыре года. По словам Тарасовой, чемпионат мира станет площадкой для определения будущих лидеров в парном, танцевальном и одиночном катании. Также она поделилась, за кого планирует болеть на соревнованиях. Отдельно тренер заявила, что будет с интересом наблюдать за выступлениями Ильи Малинина.