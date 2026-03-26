Врач Шевченко опроверг три популярных заблуждения о гигиене полости рта

Некоторые заблуждения снижают эффективность гигиены полости рта, предупредил в беседе с «Лентой.ру» научный сотрудник ФГБУ НМИЦ «Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии», глава Ассоциации гигиенистов стоматологических Олесь Шевченко.
По его словам, многие ошибочно полагают, что достаточно чистить зубы щеткой с пастой два раза в день, однако для полноценного очищения необходимо использовать дополнительные средства, такие как зубная нить и межзубные ершики. Они позволяют удалять налет в труднодоступных местах и замедляют его образование, снижая риск кариеса.
Еще один распространенный миф касается жевательной резинки: некоторые отказываются от нее после еды, считая, что она повышает кислотность во рту. Врач пояснил, что это утверждение не имеет научных оснований. Напротив, во время жевания активно выделяется слюна, которая нейтрализует кислотность, защищает эмаль и уменьшает риск кариеса.
Также Шевченко опроверг мнение, что профилактические визиты к стоматологическому гигиенисту являются необязательными и проводятся по желанию. Регулярные осмотры у специалиста крайне важны, поскольку позволяют выявлять и устранять проблемы на ранних стадиях, заверил эксперт.
