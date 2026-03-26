Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФИФА ввела пять новых правил, которые начнут действовать на ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) утвердила пять новых правил, которые будут применяться уже на чемпионате мира 2026 года.

Источник: Аргументы и факты

Теперь игрок, заменяемый во время матча, обязан покинуть поле в течение десяти секунд. При превышении этого срока футболист, выходящий на поле, должен ожидать еще одну минуту. На вбрасывание аута и удары от ворот командам отводится не более пяти секунд.

Кроме того, при оказании медицинской помощи игроку придется покидать поле на одну минуту, если эпизод не связан с нарушением, за которое назначается карточка.

Система видеопомощи арбитрам (VAR) теперь может вмешиваться при спорных угловых и вторых желтых карточках.

Также обращаться к судье за разъяснениями вправе только капитан команды.

Ранее Бразилия сообщила ФИФА о желании провести в стране клубный ЧМ в 2029 году.