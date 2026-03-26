Сафонов не стал сравнивать сборную России по футболу до и после отстранения

27 марта сборная России сыграет с Никарагуа в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», а 31 марта проведет матч с Мали в Санкт‑Петербурге на «Газпром Арене». Начало встречи в Краснодаре запланировано на 19:30 мск, в Санкт-Петербурге — на 20:00 мск.