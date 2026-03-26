Сафонов не стал сравнивать сборную России по футболу до и после отстранения

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов заявил, что сложно сравнивать сборную России по футболу до и после отстранения от международных турниров.

Источник: Аргументы и факты

Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов отказался сравнивать нынешнюю национальную команду с той, которая выступала до отстранения от международных турниров.

По мнению вратаря, сложно сравнивать регулярно играющую официальные матчи команду с нынешней. Это связано с тем, что в прежней сборной выступали опытные футболисты.

«Сейчас много молодых, новых игроков. И типаж поменялся: более профессиональный подход к режиму, к своему телу», — приводит слова Сафонова championat.com.

Россиянин подчеркнул, что сборная РФ может добиться многого, но для объективного сравнения ей необходимо проводить официальные встречи с сильными соперниками.

27 марта сборная России сыграет с Никарагуа в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», а 31 марта проведет матч с Мали в Санкт‑Петербурге на «Газпром Арене». Начало встречи в Краснодаре запланировано на 19:30 мск, в Санкт-Петербурге — на 20:00 мск.

Ранее тренер Валерий Карпин сравнил сборную России по футболу до и после отстранения от международных турниров.