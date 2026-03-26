Российские молодожены поставили рекорд по скорости развода: сколько длился союз

В Тюменской области супружеская пара поставила рекорд по самой короткой продолжительности официального брака. Об этом «Российской газете» рассказал юрист, специалист по семейному праву Евгений Сиражев.
По словам эксперта, брак с учетом всех формальностей продлился 53 дня, а причиной развода стала несовместимость взглядов. Специалист отметил, что меньшая продолжительность вряд ли возможна, поскольку по закону расторжение брака в органах ЗАГС производится не ранее чем через месяц со дня подачи заявления.
Таким образом, даже если подать заявление о разводе в день регистрации, официально расторгнут его минимум через месяц, а судебная процедура заняла бы еще больше времени.
Ранее KP.RU писал о не менее впечатляющем рекорде в Кувейте, где брак продлился всего три минуты. Молодожены развелись сразу после церемонии, потому что жених назвал споткнувшуюся невесту «дурой», и та немедленно потребовала расторжения брака.