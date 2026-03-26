Ученый Марьинский раскрыл подробности об обитающих в РФ клещах-гигантах

По словам биолога, эти клещи не являются мутантами или новым для страны видом, они всегда обитали в регионах с засушливыми степями, пустынями и полупустынями, например в Краснодарском крае, Волгоградской области и Калмыкии. Их стиль охоты действительно отличается от обычных клещей, они могут преследовать жертву, двигаясь со скоростью муравья, но человек становится их добычей редко, так как эти паукообразные ищут жертв именно в сухих степях и пустынях.