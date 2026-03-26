Посольство РФ назвало враждебным шагом планы Лондона задерживать торговые суда

План властей Великобритании задерживать российские торговые суда является враждебным шагом со стороны Лондона. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Британии.
«Британское правительство объявило об очередном глубоко враждебном шаге — намерении захватывать торговые суда, связанные с нашей страной, в британских территориальных водах», — сообщает дипмиссия.
В посольстве РФ заявили, что у подобного шага будут определенные последствия. Россия будет предпринимать необходимые меры, включая использование асимметричных инструментов, чтобы защитить собственные интересы.
Ранее KP.RU сообщал, что страны Европы продолжают сваливаться в энергетический кризис. Как заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, скоро у Британии не останется сил для «перехвата» каких-либо судов.